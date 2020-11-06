Tesla начала продавать алкоголь после шутки Илона Маска

Производитель электрокаров Tesla начал продавать текилу после первоапрельской шутки главы компании Илона Маска. Об этом говорится в заявлении компании.

В 2018 году Илон Маск опубликовал в своем Twitter-аккаунте шутку в формате новости. Он написал, что Tesla обанкротилась, а ее основатель Илон Маск обнаружен пьяным возле своего электромобиля Model 3 в окружении пустых бутылок от «Teslaкила».

В 2020 году компания выпустила небольшую серию премиального алкогольного напитка под названием Tesla Tequila. Ее будут разливать в специальные стеклянные бутылки в форме молнии, а стоимость одной такой бутылки составит 250 долларов.

Илон Маск известен своими шутками и каламбурами, которые нередко превращает в бизнес. В 2016 году он основал транспортный стартап The Boring Company, который специализируется на строительстве подземных тоннелей. Название компании одновременно переводится с английского языка как «бурильная» и «скучная».