США вывели на орбиту спутник принципиально нового поколения

Американская компания SpaceX осуществила в этом году 20-й успешный запуск ракеты Falcon 9 со спутником GPS III SV04.

Как сообщается на сайте компании, речь идет о спутнике навигационной системы GPS третьего поколения (GPS III) стоимостью в полмиллиарда долларов. Теперь в американскую группировку GPS входит более подобных 30 аппаратов.

Площадкой для запуска по традиции стал космодром на мысе Канаверал в штате Флорида. Первая ступень ракеты-носителя уже вернулась на плавучую платформу в Атлантическом океане.

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Напомним, 18 октября ракета Falcon 9, созданная компанией Илона Маска, успешно вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink. Эти мини-аппараты в перспективе позволят всем жителям Земли подключаться к широкополосному интернету через спутниковый сигнал.