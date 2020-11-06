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Селену Гомес не пустили в Россию из-за поддержки ЛГБТ

Селена Гомес не была в России и Беларуси, потому, что ее туда не пустили местные чиновники.

В 2013 году Селена Гомес (Selena Gomez) столкнулась с отказом визового центра, который запретил ей лететь в Россию. Тогда артистка была на пике своей карьеры и с большим энтузиазмом хотела посетить нашу столицу, однако, после того, как услышала неприятную новость об отказе, отменила также и серию своих концертных мероприятий в Японии и Европе.

Изначально Сел планировала также побывать в Белоруссии, сделав дополнительную остановку в Украине после ряда танцевальных шоу в России, но ни одному ее плану не было суждено сбыться.

Певице отказали в визе из-за ее взглядов на права представителей ЛГБТ, которых она всегда поддерживала. Согласно сообщениям менеджеров Гомес, взгляды на гомосексуализм были напрямую связаны с отказом в визе. Несмотря на консервативный взгляд посольства певица все равно заявила во всеуслышание о том, что люди с нетрадиционной ориентацией не должны быть ущемлены.

«Я верю в права гей-сообщества и каждый человек должен иметь собственный голос. Сейчас в нашем мире трудно добиться законной справедливости к участникам ЛГБТ, но я не отказываюсь от своих слов и хочу поддержать ЛГБТ-сообщество в целом»,

— публично высказалась Сел.

6 ноября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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