Селену Гомес не пустили в Россию из-за поддержки ЛГБТ

В 2013 году Селена Гомес (Selena Gomez) столкнулась с отказом визового центра, который запретил ей лететь в Россию. Тогда артистка была на пике своей карьеры и с большим энтузиазмом хотела посетить нашу столицу, однако, после того, как услышала неприятную новость об отказе, отменила также и серию своих концертных мероприятий в Японии и Европе.

Изначально Сел планировала также побывать в Белоруссии, сделав дополнительную остановку в Украине после ряда танцевальных шоу в России, но ни одному ее плану не было суждено сбыться.

Певице отказали в визе из-за ее взглядов на права представителей ЛГБТ, которых она всегда поддерживала. Согласно сообщениям менеджеров Гомес, взгляды на гомосексуализм были напрямую связаны с отказом в визе. Несмотря на консервативный взгляд посольства певица все равно заявила во всеуслышание о том, что люди с нетрадиционной ориентацией не должны быть ущемлены.