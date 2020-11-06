Саудовская Аравия снижает цены на нефть для Азии и США

Саудовская Аравия снижает цены на свою нефть с поставкой декабре на фоне второй волны пандемии, угрожающей уронить мировой спрос на топливо. На ключевом для саудитов, азиатском рынке самый массовый сорт Arab Light подешевеет на 10 центов и будет продаваться со скидкой в 50 центов к цене регионального бенчмарка Oman/Dubai, сообщает Reuters со ссылкой на прайс-лист государственной нефтяной компании королевства Saudi Aramcо.

Также на 10 центов станут дешевле партии марки Arab Extra Light, скидка на Arab Super Light составит 20 центов. Цены на тяжелую нефть Arab Heavy не изменятся, тогда как Arab Medium подорожает на 10 центов.

Для США запланировано равномерное снижение цен по всей линейке сортов — на 20 центов за баррель.

Для европейских покупателей вся саудовская нефть, напротив, подорожает. На Северо-Западе ЕС на 60 центов вырастут цены марок Arab Extra Light и Arab Light. Первая будет продаваться в декабре на 1,3 доллара дешевле Brent, вторая — на 1,4 доллара.

Скидка в 1,3 доллара к Brent также будет предоставлена покупателям Arab Medium и Arab Heavy. При этом цена первого сорта вырастет на 70 центов, а второго — на доллар.

В Средиземноморье Arab Extra Light подорожает на 40 центов, Arab Light — на 70 центов, Arab Medium — на 80 центов, а Arab Heavy — на 90 центов. Все сорта останутся дешевле Brent.

Политика саудитов говорит о том, что они настроены продавать больше нефти в Азии, где от отличие от Европы не введены жесткие локдауны, сказал Platts работающий в регионе нефтетрейдер.

При этом европейский карантин сулит давление на весь мировой рынок, так как вслед за Saudi Aramcо «лишние объемы» появятся и у других поставщиков, добавляет он.

ОПЕК+ уже готовится к кризисному сценарию, прогнозируя рынку избыток в 4 млн баррелей в сутки в четвертом квартале.

Как стало известно в октябре, Саудовская Аравия предложила отказаться от планов увеличить добычу нефти с января на 2 млн баррелей в зафиксировать текущие квоты как минимума на начало 2021 года.

Россия готова заморозить добычи или сократить ее дополнительно, если потребуется, заявил 23 октября президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы в контакте со всеми нашими партнерами: и с американцами, и с саудитами. Мы регулярно это делаем на министерском уровне», — рассказал Путин, подчеркнув, что «несколько дней назад я в очередной раз разговаривал с наследным принцем Саудовской Аравии».