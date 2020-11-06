Самый большой в мире айсберг угрожает экосистеме

Ледяная глыба площадью 4200 квадратных километра приближается к Южной Георгии.



Самый большой в мире айсберг, известный как A-68, приближается к острову Южная Георгия в южной Атлантике и угрожает его экосистемам, пишет Би-би-си.

По прогнозам учёных, ледяной гигант может остановиться у побережья острова и создать угрозу для местных пингвинов и тюленей. Он заблокирует их привычные пути для поиска пищи, что помешает им правильно кормить своих детёнышей, которые могут погибнуть голодной смертью.

Айсберг также раздавит морских существ, живущих на дне, что ещё больше нарушит экосистему. По словам профессора Герайнта Тарлинга из Британской антарктической службы, она сможет со временем восстановиться, но есть опасения, что айсберг застрянет у берегов острова на десять лет. «И это будет иметь большое значение не только для экосистемы Южной Георгии, но и для её экономики», — добавил он.

A-68 сейчас находится в нескольких сотнях километрах к юго-западу от Британских заморских территорий, в состав которых входит Южная Георгия. Он откололся от шельфового ледника Ларсена в июле 2017 года и и тогда имел площадь 5800 квадратных километров. С тех пор он немного уменьшился — до 4200 квадратных километров, но его площадь сопоставима с размерами английского графства Сомерсет. Его относительная тонкость (подводная часть составляет 200 метров или меньше) означает, что айсберг может подплыть прямо к побережью острова перед тем, как сесть на мель.

Хотя спутниковые снимки показывают, что A-68 находится на прямом пути к Южной Георгии, айсберг ещё может изменить курс. Специалист по дистанционному зондированию и картографии Питер Фретвелл полагает, что А68 сделает петлю вокруг южной оконечности острова и повернёт на северо-запад. Его коллега Эндрю Флемминг до