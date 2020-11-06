Путин подарит Лукашенко месторождение нефти в России

Александр Лукашенко обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой продать одно из месторождений нефти на территории России.Свою идею Лукашенко высказал в ходе телефонного разговора с Путиным в среду 4 ноября, и, как сообщает пресс-служба белорусского президента, Путин инициативу поддержал.

В четверг информацию подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков . «В этом вопросе пока нет конкретики, собственно, вопрос ставился с белорусской стороны, и он будет прорабатываться в наших соответствующих министерствах и ведомствах», — уточнил он.

Российские недра будут проданы Минску за российские же деньги. В сентябре Путин и Лукашенко договорились о выделении Белоруссии помощи на 1,5 млрд долларов.

Первый транш — на 500 млн долларов — поступил из Евразийского фонда стабилизации и развития, который на 90% наполняется деньгами из Москвы.

Почти вся сумма немедленно ушла обратно в Россию — на погашение долга за газ перед «Газпромом».

Второй транш — на 500 млн долларов — Минск получит в виде межгосударственного кредита до конца 2020 года; третий на такую же сумму — в следующем году.

Белоруссия ежегодно покупает в России около 18 млн тонн нефти по льготным ценам, зарабатывая на ее переработке с последующей перепродажей за рубеж. Этот поток снабжает страну жизненнно необходимой иностранной валютой, за счет которой оплачивается импорт и гасится внешний долг.

Собственное месторождение нефти в России упростит закупки закупки сырья. Проблема, впрочем, состоит в том, что крупных и легких в разработке нефтяных залежей в России уже не осталось, отмечает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

«Хороших месторождений, таких лакомых, где пришел, ткнул лопатой, и пошла фонтаном нефть, в России сегодня уже нет. Все хорошее давно распределено. Прийти можно уже либо на greenfield, куда нужно вкладывать серьезные деньги, либо в какие-то сложные истории», — поясняет он.

Но для добычи трудноизвлекаемой нефти нужны технологии. А «Белоруснефть» не обладает какими-то удивительными компетенциями или солидными деньгами, напоминает Симонов. А значит, ее шансы стать солидным игроком на российском рынке невелики.