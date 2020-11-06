Протесты в Нью-Йорке закончились столкновениями с полицией

Вторую ночь подряд на улицах американского Нью-Йорка продолжаются массовые протесты противников Дональда Трампа, в том числе активистов движения Black Lives Matter.

Сотни участников шествия собрались в районе пересечения Бонд-стрит и Бродвея, а также в районе южного Манхэттена. Акции сопровождались погромами и быстро переросли в столкновения с полицией. Десятки человек были задержаны, есть также пострадавшие.

Одна из стычек произошла, когда протестующий начал снимать полицейского на телефон, а после ударил его. На место были стянуты дополнительные подразделения правоохранителей.

Особо агрессивно участников шествия валили на землю и грубо задерживали. У одного человека изъяли цепь и железный прут. В толпе протестующих также заметили провокаторов, которые намеренно оскорбляли полицию.

Митингующие скандировали «революцию не остановить» и требовали отдать победу на выборах демократу Джо Байдену. Под утро большинство протестующих разошлись, в районе парка Юнион-сквер остались разрозненные группы.

Накануне в Нью-Йорке также было неспокойно. Полиция выборочно задерживала участников акции протеста, которые выходили на проезжую часть.

Напомним, итоги выборов в США до сих пор остаются неизвестными, продолжается подсчет голосов. За победу борются республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.