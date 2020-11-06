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Пирс Броснан сыграет в романтической комедии

Пирс Броснан сыграет в ромкоме

67-летний Пирс Броснан исполнит главную роль в новой романтической комедии, сообщает Variety. Пару ему составит Хелена Бонэм Картер.

В основу ромкома ляжет реальная история любви между английским драматургом Бернардом Шоу и актрисой Пэт Кэмпбелл, которая в 1914 году сыграла в постановке его знаменитейшей пьесы «Пигмалион».

Проект получил название «Not Bloody Likely» («Этому не бывать»). Режиссером выступит Джоэл Хопкинс, у которого Броснан уже снимался ранее, а именно в ромкоме 2013 года выпуска «Как украсть бриллиант» (в оригинале «Любовный удар»), где его партнершей выступила Эмма Томпсон.

Съемки запланированы на весну 2021 и должны пройти в Англии.

6 ноября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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