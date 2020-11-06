Новым Бондом может стать чернокожая женщина-феминистка



Новым Бондом может стать чернокожая женщина-феминистка — пишут таблоиды.

В начале картины «не время умирать» мы увидим, как Джеймс Бонд ушел на покой и наслаждается отдыхом на Ямайке. Он остается Бондом, но статус агента 007 в МИ-6 вместо него получает талантливая агент Номи. В начале фильма как бы предполагается, что она заменит Бонда, но трагические события заставляют агента вернуться в дело. По слухам, Джеймс Бонд даже будет испытывать к своей коллеге романтические чувства, но в итоге героиня Линч станет напарницей Крейга.

По слухам, героиня Лашаны Линч появилась благодаря сценаристке фильма Фиби Уоллер-Бридж. Фиби, автор и создатель нашумевшего британского сериала «Дрянь», известна своей феминистической позицией. Перед Уоллер-Бридж поставили задачу смягчить характер Бонда и показать его эмоциональную сторону, тем самым сделав персонажа не таким однозначным.

«В сценарии должен быть хотя бы один момент, который заставит чернокожих зрителей одобрительно закивать головами, увидев на экране свою реальную жизнь», — говорит Линч. «Я постоянно напоминаю себе, что являюсь частью чего-то очень, очень революционного», — отметила Лашана Линч и добавила, что она искренне благодарна за возможность изменить ход повествования и отойти от токсичной маскулинности. Это стало возможным, по ее словам, благодаря открытости женщин и их готовности постоять за себя.

Лашане Линч 31 год, она она дебютировала в кино в 2011 года в фильме «Быстрые девушки», снималась в нескольких сериалах на BBC. В 2016 Лашана сыграла главную роль в сериале «Все еще связанные» Шонды Раймс («Анатомия страсти») — это сиквел истории о Ромео и Джульетте, где Лашана сыграла Розалину, кузину Джульетты, которая пытается справиться с расизмом и дискриминацией в 16 веке.

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