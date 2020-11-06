Найден живший веками древний организм

Ученые Сиракузского университета в США выяснили, что напоминающее кальмара древнее существо с панцирем в виде скрепки могло жить сотни лет. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи изучили химический состав раковины Diplomoceras maximum, проанализировав образцы, отобранные по всей длине панциря с интервалом 50 сантиметров, на соотношение изотопов кислорода и углерода. Они выявили изотопные сигнатуры, свидетельствующие о том, что ежегодно с морского дна поднимался метан, который оставлял след на раковине моллюска. По количеству этих следов ученые оценили возраст ископаемого животного, равный 200 лет.

Хотя некоторые современные моллюски, как известно, живут несколько сотен лет, кальмары же только четыре или пять лет.

Головоногий моллюск Diplomoceras maximum жил примерно 68 миллионов лет назад в одно время с динозаврами, обитал в водах вокруг Антарктиды и мог достигать в длину 1,5 метра. Он относился к группе аммонитов, которые вымерли в конце мелового периода. Причина, по которой раковины имели форму скрепки, неизвестна, однако считается, что это позволяло моллюскам уходить от преследования крупными морскими хищниками, включая мозазавров.