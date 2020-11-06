Машинки для стрижки и триммеры — парикмахерская у себя дома

Хорошо, когда есть возможность регулярно посещать салон красоты и приводить себя в порядок. А если элементарно нет времени, чтобы заехать в парикмахерскую, или просто лень выходить из дома? Тогда выход один — купить машинку для стрижки или триммер, и «колдовать» над своей прической собственными силами. Ритм современной жизни все чаще склоняет нас именно к такому варианту ухода за собой, тем более что он обходится гораздо дешевле, а результат получается не хуже, чем от похода в модный барбершоп. Конечно, нужна определенная сноровка, но любой опыт приходит с практикой — это общеизвестный факт.

Машинки для стрижки и триммеры имеют существенные отличия между собой, поэтому перед покупкой нужно четко понимать — для каких целей выбирается агрегат? Если задача состоит в том, чтобы периодически подравнивать виски и укорачивать волосы, то здесь на помощь придет аппарат для стрижки. В наборе обычно идет несколько насадок для разной длины волос, причем, чем их больше, тем функциональней будет машинка. И, соответственно, дороже. По своему типу насадки бывают съемные и телескопические. Первые реже засоряются, просты в уходе, но могут быть громоздкими, а вторые, наоборот, более компактны и легки по весу, но быстрее забиваются и сложнее обслуживании.

Назначение же триммеров — убирать излишнюю растительность в труднодоступных местах, где бессильны ножницы и бритвы. Например, в носу или ушных раковинах. Процедура удаления волос осуществляется с помощью конусной головки, оснащенной безопасными лезвиями. Процесс быстрый и безболезненный, не требующий специальных навыков или умений. Также приборы подходят для коррекции формы и длины бороды, усов и бакенбардов, бровей. В продаже представлены, как мужские, так и женские модели, оснащенные насадками для эпиляции в подмышечных впадинах, зоне бикини и других местах с чувствительной кожей.

Цена машинок для стрижки и триммеров зависит от количества насадок, типа питания, мощности и других технических характеристик. Имеет значение и название производителя. В числе самых популярных и надежно зарекомендовавших себя брендов на современном рынке такие, как Babyliss, Wahl, Braun, Rowenta. Наряду с приборами для стрижки, технику для красоты можно купить тут https://shopotam.com/bytovaya-tehnika/tehnika-dlya-krasoty. А если внимательно отслеживать действующие акции и спецпредложения, покупки будут были максимально выгодными.