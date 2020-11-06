Майли Сайрус рассказала, как справляется с неудачами в личной жизни: «Я не трачу время на слезы»

За последние пару лет на долю американской певицы Майли Сайрус выпало немало испытаний: сначала в Малибу в результате пожаров в Калифорнии сгорел ее дом, потом она развелась со своим мужем Лиамом Хемсвортом, а затем у нее умерла бабушка. Тем не менее 27-летняя звезда нашла в себе силы со всем этим справиться. А на скандинавском шоу Skavlan она рассказала, что ей помогло это пережить.

Я не тратила слишком много времени на слезы, но это было не потому, что я была холодна или пыталась подавить в себе чувства, а просто потому, что я не собиралась ничего менять. Я пыталась просто продолжать быть активной в том, что я могу контролировать, в противном случае вы просто начнете чувствовать, что оказались в ловушке,

— отметила она.

Сайрус добавила, что ее способ преодоления трудностей обычно не включает в себя слезы. Вместо этого ей нравится двигаться вперед.

Я вылечиваюсь движением. Я исцеляюсь, когда путешествую и встречаюсь с новыми людьми. Когда вы теряете одного человека, в вашу жизнь приходит другой,

— объяснила она.

Звезда также отметила, что с годами благодаря пережитому опыту она изменилась и стала по-другому воспринимать жизнь.

Если вы спросите парней, какой я стала с возрастом: более или менее эмоциональной, они выберут второе. А я скажу, что наоборот. Я бы сказала, что есть стигма: женщин, которые просто движутся вперед, принято считать холодными,

— заключила звезда.