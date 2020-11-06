В США впервые выявили свыше 120 тысяч случаев коронавируса за сутки Что посмотреть в кино в ноябре 2020 » Комедийный фильм ужасов от создателей «Счастливого дня смерти» скоро в кино Любителей молодежных фильмов ужасов с элементами комедии ждет очередной подарок в виде фильма «Химеры«.

Сценаристом и режиссером выступил Кристофер Лендон, который также работал над франшизой Paranormal Activity. Продюсером выступил Джейсон Блюм (Halloween, The Invisible Man).

Картина является свободной интерпретацией рассказа «Чумовая пятница», в которой мать и дочь меняются телами.

Вот только в фильме «Химеры» телами меняются не родственники, а робкая старшеклассница и безжалостный серийный убийца по прозвищу Мясник.

В главных ролях фильма «Химеры» снялись Кэтрин Ньютон и Винс Вон, которым судя по трейлеру отлично удалось воплотить образы. Чтобы придать сюжету остроты, героиня должна успеть вернуть свое тело всего за 24 часа, иначе навсегда останется в чужом теле.

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