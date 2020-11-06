Кендалл и Кайли Дженнер подрались и не разговаривали друг с другом целый месяц

В большой семье Кардашьян — Дженнер тоже бывают свои трудности. Сестры хоть и дружны между собой, но иногда между ними возникают конфликты. И недавно крупная ссора произошла между 25-летней Кендалл Дженнер и ее 23-летней сестрой Кайли, причем дошло до того, что они не разговаривали друг с другом целый месяц.

В тизере нового выпуска реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл рассказала, что это был самый долгий период в ее жизни, когда она не общалась с сестрой.

Мы с Кайли здорово поссорились по дороге домой из Палм-Спрингс. Прошло очень много времени, и я ничего о ней не слышала. Это действительно странно, что мы так долго не разговаривали,

— рассказала Кендалл.

Кайли и Кендалл ДженнерВ Палм-Спрингс сестры подрались. И, по словам Кайли, первой ее ударила сестра. Кендалл с ее версией случившегося была не согласна, да и вообще отметила, что все дело было не в драке.

В прошлом месяце в семейном реалити показали, что Кендалл и Кайли сильно подрались, из-за чего их старшая сестра Ким Кардашьян даже вызвала охрану. Модель обвинила сестру в том, что та ударила ее каблуком в шею. Причина скандала оказалась весьма банальна: Кендалл расстроилась из-за того, что Кайли забрала ее наряд во время их семейного отдыха в Палм-Спрингс.

Впрочем, конфликт сестры уладили — недавно они как ни в чем не бывало вместе веселились на дне рождения Кендалл.