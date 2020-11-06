Грета Тунберг затроллила Дональда Трампа, припомнив ему все

Когда в прошлом году шведская экоактивистка Грета Тунберг стала обладателем звания «Человек года» по версии журнала Time, президент США Дональд Трамп это решение издания высмеял, а самой Грете посоветовал расслабиться и поработать над проблемой управления гневом, а затем посмотреть хорошее старомодное кино вместе с другом.

Но теперь пришла очередь 17-летней Тунберг нанести Трампу «ответный удар». Активистка отреагировала в твиттере на заявления президента США, который призывает остановить подсчет голосов на выборах и считает себя победителем.

Так смешно! Дональду следует поработать над своей проблемой гнева, а затем сходить в старомодное кино вместе с приятелем. Расслабься, Дональд, расслабься!

— написала она.

Напомним, что в США продолжают вести подсчет голосов, который может затянуться на несколько дней. Пока лидером по голосам выборщиков остается Джо Байден (до победы ему не хватает 17 голосов, в то время как его оппоненту — 56). Трамп, в свою очередь, заявил, что «по законным голосам» победу одержал он. Действующий президент США уже не раз заявлял о мошенничестве со стороны демократов и критиковал голосование по почте.