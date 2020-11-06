Гарик Бирча рассказал о проблемах в личной жизни

Украинский актер Гарик Бирча очень часто отказывает в отношениях женщинам, которым от него нужны лишь деньги.

В интервью Бирча поделился секретом, почему до сих пор не женат.

«Я хотел, чтобы моя будущая жена не переживала, есть ли у нее жилье, транспорт, за какие деньги она завтра будет кормить семью, – объяснил Гарик.

Актер долгое время хотел обеспечить будущую супругу, и не заметил как ему исполнилось 35 лет.

«Когда я переехал в Киев, то работал в двух-трех местах, и об отношениях речь даже не шла. Я видел только работу и кровать», – вспоминает артист.

Актер также сталкивался с отношениями из-за популярности.

«Я чувствовал, когда начинались такие отношения, и не давал им развиваться. Я не сторонник того, чтобы рассказывать о личном, но мне уже хочется закричать: «Где та, с которой я хотел бы создать семью? Где она?», — говорит Бирча.

Актер знает, какой должна быть женщина рядом с ним.

«Я хочу, чтобы она была другом, любовницей, матерью моих детей и хозяйкой. Именно в такой последовательности – признался Гарик Бирча, – Мне не надо, чтобы кто-то стоял у плиты и круглосуточно готовил. Но если у нас появится детвора, то важно, чтобы они были накормлены. А я со своей стороны должен сделать все, чтобы у нее было из чего приготовить еду».

Широкую популярность актер получил благодаря сериалу «Виталька», в котором он, как главный герой пытался найти себе девушку.