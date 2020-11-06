EA запатентовала систему, которая заставит игроков смотреть непропускаемую рекламу

Недавно корпорации Electronic Arts влетело от недовольных игроков: издатель показывал в UFC 4 рекламу второго сезона сериала «Пацаны», которую нельзя было пропустить. Тогда надоедливый ролик быстро убрали из игры, но оказалось, что это лишь верхушка айсберга: у EA есть настоящий патент на технологию непропускаемой рекламы.

Заявка была подана еще в 2017 году, однако Американское бюро патентов опубликовало ее текст только в конце октября 2020-го. Electronic Arts намерена использовать технологию, в основном, в онлайн-играх, когда пользователю не нужно будет ничего делать, например, во время загрузочного экрана.

Это уже не первый опыт EA с внедрением рекламы в свой продукт. Пользователи UFC 4 раскритиковали компанию за добавление баннеров сериала «Пацаны» спустя месяц с момента релиза файтинга. Проблемы EA повторили также издатели 2K Sports с NBA 2K21. Рекламу студия добавила после того, как журналисты разместили большинство рецензий, чтобы избежать негодования масс-медиа, однако спустя несколько дней неотключаемые баннеры из баскетбольного симулятора убрали.