Что посмотреть в кино в ноябре 2020

В связи с глобальной пандемией COVID-19 киноиндустрия переживает серьезные испытания: в кинотеатрах все меньше зрителей, крупные релизы — перенесены, производство многих картин — приостановлено, а некоторые из экспертов и вовсе “хоронят” Голливуд. Но не стоит торопиться!

Несмотря на все преграды, в этом месяце нас ожидают несколько крупных премьер, которые невозможно пропустить. Факты ICTV собрали для вас список главных фильмов ноября 2020.

Атлантида

Драма — Украина

Режиссер: Валентин Васянович

Актеры: Андрей Рымарук, Людмила Билека, Василий Антоняк.

Премьера: 5 ноября 2020

События фильма происходят в 2025 году, когда Украина победила в войне на Донбассе, а территории вновь подконтрольны Киеву, но уже непригодны для жизни. Тогда на этих землях рождается новая любовь. Все актеры фильма — непрофессиональные.

Андрей Рымарук, один из главных актеров, — в прошлом разведчик и волонтер благотворительного фонда Вернись Живым. Фильм уже получил четыре Гран-при и был приобретен HBO Eastern Europe. Так же фильм выдвинули от Украины на премию Оскар, которая состоится 25 апреля 2021 года.

Беги

Детектив, драма, ужасы — США

Режиссер: Аниш Чаганти

Актеры: Сара Полсон, Кира Аллен, Онали Эймс

Премьера: 19 ноября 2020

Диана Шерман растит дочь Хлою в полной изоляции, пока она прикована к инвалидному креслу. Хлоя принимает множество таблеток, учится дома и не общается со сверстниками. Однажды она начинает подозревать что-то неладное. Сара Полсон, сыгравшая Диану, рассказала, что создание фильма Беги стало одним из самых захватывающих событий на съемочной площадке за период карьеры.

Мамочка в отрыве

Драма, комедия — Нидерланды

Режиссер: Рууд Шуурман

Актеры: Барбара Слусен, Ян Коейман

Премьера: 5 ноября

Жизнь Айрис спокойная и счастливая. Она имеет стабильную работу телепродюсера, роскошное жилье на окраине Амстердама, а на днях у нее и ее любимого Питера должен родиться ребенок. Сразу после родов Питер уходит, сообщив, что ребенка он не хотел, а к тому же любит другую. Мать Айрис вместо того, чтобы помочь своей дочке с младенцем, исчезает. Обычно любой стресс Айрис запивает алкоголем. Так произошло и в этот раз.

Сборщик долгов

Боевик, криминал — США

Режиссер: Дэвид Эйр

Актеры: Шайа ЛаБаф, Бобби Сото, Синтия Кармона

Премьера: 5 ноября 2020

Два коллектора перешли дорогу главе наркокартеля. Спровоцировав конфликт между двумя бандами, коллекторы поставили под угрозу жизни своих семей. Одну из главных ролей играет Шайа ЛаБаф, известный своим участием в триллере Паранойя, а также блокбастерах Трансформеры.

Неизвестная Италия. Матера — город из камня.

Документальный — Италия

Режиссеры: Франческо Инверницци, Вито Салинаро

Премьера: 26 ноября

Матера — старинный пещерный город, известный во всем мире историческими кварталами Сасси, раскинувшийся в ущелье Гравина-ди-Матера. Режиссеры Франческо Инверницци и Вито Салинаро рассказывают о городе от его истоков до современного возрождения. В 1993 году ЮНЕСКО включила Сасси в список объектов мирового наследия, что делает город еще более особенным, а фильм — обязательным к просмотру.

Земля голубая, будто апельсин

Документальный — Украина, Литва

Режиссер: Ирина Цилык

Актеры: Анна Гладкая, Станислав Гладкий, Анастасия Трофимчук

Премьера: 26 ноября

Земля голубая, будто апельсин рассказывает о семье, которая живет в красной зоне Донбасса, где военные действия длятся уже шестой год. Преодолевая ежедневные травмы существования в прифронтовой зоне, Анна и ее четверо детей снимают вместе любительский фильм о своей жизни в сюрреалистических обстоятельствах. Фильм принял участие в MоMA Doc Fortnight (февраль 2020, Нью-Йорк). Ирина Цилык так же является лауреатом кинофестиваля Сандэнс за лучшую режиссерскую работу, а в 2018 году поддержала украинского режиссера Олега Сенцова, заключенного в России.

Спасти панду

Семейный, комедия, фэнтези — Южная Корея

Режиссер: Ким Тхэ-Юн

Актеры: Ли Сон-мин, Ким Со-Хен, Пе Джо-нам, Кать Со-он, Щин Ха-гюн

Премьера: 5 ноября

Мистер Джу – лучший агент национальной разведывательной службы. Он отправляется на спецзадание – ему следует позаботиться о безопасности важнейшей панды в мире, но его подопечный исчезает, а сам Джу начинает понимать язык животных.

Афера по-голливудски

Боевик, комедия — США

Режиссер: Джордж Галло

Актеры: Роберт Де Ниро, Морган Фриман, Томми Ли Джонс

Премьера: 19 ноября

Дела у продюсера Макса Барбера идут как никогда плохо. У Макса вместе с его помощником Уолтером рождается гениальная идея. Они нанимают пожилого актера со склонностью к суициду, герцога Монтану. По написанному на скорую руку сценарию они будут снимать фильм. Главная задача продюсеров теперь вовремя убить исполнителя главной роли.

Одержимая сексом

Драма, комедия — США

Режиссер: Карен Мэйн

Актеры: Натали Дайер, Вольфганг Новограц, Алиша Боэ

Премьера: 19 ноября

Невинная старшеклассница католической школы по имени Элис всегда придерживалась всех правил, примерно ходила на исповеди и в церковь. Однажды девушка участвует в викторине и у нее завязывается короткая, но откровенная переписка, что приводит Элис к некоторым открытиям, что касаются ее физиологии и сексуальности.

Кто-то пускает по школе слух о непристойном поведении Элис, а она, в компании лучшей подруги, собирается на уик-энд в религиозный лагерь, который изменит ее жизнь навсегда. Главная актриса, Натали Дайер, также известна за роль Нэнси Вилер в фантастическом сериале Очень странные дела.

Голос любви

Драма — Канада, Франция

Режиссер: Валери Лемерсье

Актеры: Валери Лемерсье, Кэрол Уэйерс

Премьера: 19 ноября

Айлин родилась в многодетной семье и была 14-ым, самым младшим, ребенком. У ее семьи был талант в музыке, поэтому девочка с детства пела. В пять лет она уже выходила на сцену вместе со своими родителями. В Квебеке, где родилась Айлин, развивать талант было не так-то и легко. Продюсер Гай-Клод, увидев невероятный потенциал певицы, взялся делать из нее настоящую звезду. Он всегда мечтал, чтобы Айлин стала всемирно известной.

Пункт назначения. Аквапарк

Хоррор — Канада

Режиссер: Рено Готье

Актеры: Николас Фонтейн, Бриттани Дрисделл, Ник Уокер

Премьера: 19 ноября

События фильма происходят в летнем аквапарке под названием Мокрая Долина, где ежедневно отдыхают и веселятся сотни людей. Однажды компания молодых ребят отправляется туда, чтобы отпраздновать конец учебного года и провести время вместе. Однако праздник портит неизвестный маньяк, который ставит ловушки везде и превращает это место в бойню.

Феллини и духи

Документальный — Италия

Актер: Федерико Феллини

Премьера: 12 ноября

Феллини и духи — документальный фильм из ранее не опубликованных архивных материалов, он приблизит нас к скрытому миру итальянского гения и его связи с духовным и сверхъестественным. Феллини показал новому поколению, как экспериментировать и балансировать между классическим киноповествованием и безумным полетом фантазии. Федерико Феллини считается одним из самых влиятельных кинорежиссеров всех времен.

Питер Пэн и Алиса в Стране чудес

Драма, приключения, фэнтези — Великобритания, США

Режиссер: Бренда Чепмен

Актеры: Анджелина Джоли, Майкл Клейн

Премьера: 26 ноября

В домике посреди леса живет счастливая семья. Мама Роуз и папа Джек воспитывают троих детей – Девида, Алису и Питера. Лучше детство сложно представить. Однако оно внезапно заканчивается, когда в семью приходит трагедия. Родители не могут выдержать реальность, поэтому прячутся за своими пагубными привычками. Детям же остается мир их фантазий. Алиса попадет в Страну чудес, а Питер поймет, что он является мальчиком, который не хочет взрослеть.

Пандемия коронавируса наложила ограничения на киноиндустрию. В связи с этим премьеры фильмов, которые планировались на ноябрь 2020 года, были перенесены: экранизация романа Фрэнка Герберта Дюна — на октябрь 2021 года, а фильмы 007: Не время умирать и Форсаж 9 — на май.