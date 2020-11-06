Чехия разработала дешевый штурмовик

Чешская компания Aero Vodochody завершила аэродинамические испытания модели штурмовой версии учебного самолета L-39NG Albatros. Согласно сообщению компании, исследования проводились в аэродинамической трубе Чешского аэрокосмического исследовательского центра в Праге. Разработчики заявили, что по итогам испытаний они получили данные, которые помогут создать вооруженную версию учебного самолета и приступить к ее летным испытаниям в 2021 году.

L-39NG представляет собой глубоко модернизированную версию одного из самых распространенных в мире учебных самолетов — L-39 Albatros. Последние выпускались чешской компанией с 1971-го по 1996 год. Модернизированный самолет получил композитное крыло и лишился дополнительных топливных баков, которые у базового Albatros располагались на концах крыла.

Вместо советского реактивного двигателя АИ-25ТЛ на L-39NG поставили модернизированный американский FJ44-4M. Кроме того, на L-39NG установлено новое бортовое радиоэлектронное оборудование. В общей сложности L-39NG получил более 800 новых узлов, агрегатов и систем.

Модель штурмовой версии L-39NG для аэродинамических испытаний была создана с помощью аддитивных технологий. Она выполнена в масштабе 1:6,6. Исследования проводились при низких скоростях воздушного потока. Модель проходила испытания в несколько этапов, на первом из которых продувку проходил только планер. Затем на модель были добавлены подвесные контейнеры и различные типы вооружения.

Длина L-39NG составляет 12 метров, а размах крыла — 9,6 метра. Максимальная взлетная масса учебного самолета составляет 5,8 тонны. L-39NG может развивать скорость до 775 километров в час и выполнять полеты на расстояние до 2,6 тысячи километров. Штурмовая версия учебного самолета будет оснащена пятью точками подвески для авиационных пушек калибров 12,7 и 20 миллиметров, бомб калибра 250 килограммов и ракет.