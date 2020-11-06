Чарли Ханнэм готов сыграть роль Джеймса Бонда

Актер Чарли Ханнэм («Сыны Анархии», «Джентльмены») «готов на 100%» сыграть роль Джеймса Бонда в будущем фильме.

Об этом он рассказал в интервью Рeople, отвечая на вопрос готов ли он когда-нибудь в будущем надеть смокинг Бонда.

«Я был бы польщен и для меня будет большая честь сыграть Джеймса Бонда. Но интуиция подсказывает, что мне не следует ждать этого телефонного звонка. Я думаю, что впереди меня много людей в этом списке», — отметил Ханнэм.

Актер добавил, что любая информация о том, что он будет следующим Бондом, всего лишь слухи и не соответствует действительности. Но он польщен, что фанаты видят его в роли агента 007. Актер также призвал продолжать связывать его имя с этим героем, поскольку, по его словам, иногда фанаты действительно помогают в привлечении актеров на роль определенных персонажей.

Кроме того, Ханнэм назвал актера, который сможет лучше всех воплотить эту роль после Дэниела Крейга, для которого предстоящий фильм о Бонде «Не время умирать» станет последним. По его мнению Том Харди станет отличным шпионом.

«Я думаю, что это будет сенсация. Я большой поклонник Тома Харди, поэтому мне бы хотелось видеть его в роли Джеймса Бонда», — добавил Ханнэм.