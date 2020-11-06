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Беременная Эмили Ратаковски снялась в рекламе бикини собственного бренда

Эмили Ратаковски

Беременная американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски снялась в рекламной кампании собственного бренда купальников Inamorata Woman. Фотографии появились в официальном Instagram-аккаунте марки.

На размещенном кадре 29-летняя манекенщица позирует боком к камере в оранжевом бикини с фирменным голубым принтом и в белом халате. Она представила купальный костюм модели Neptune из новой коллекции своей марки.

Пост Ратаковски собрал 20 тысяч лайков. Покупатели восхитились новинкой и демонстрировавшей ее манекенщицей. «Твой живот еще такой маленький и такой прекрасный!», «Идеальное тело на 20 неделе», «Потрясающая женщина, ты будешь отличной матерью», «Этот бикини тебе к лицу в новом положении», «Не могу дождаться, когда получу свой заказ!» — похвалили они.

6 ноября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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