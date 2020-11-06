Американские исследователи отчитались об очередном успешном использовании псилоцибина в терапии

Американские исследователи отчитались об очередном успешном использовании псилоцибина в терапии депрессии: из 24 пациентов, принявших участие в исследовании, ремиссии достигли больше половины, а у 71 процента участников наблюдались значительные улучшения после двух сессий. Статья опубликована в журнале JAMA Psychiatry.

Так как стандартные методы лечения большого депрессивного расстройства (психотерапия и антидепрессанты) не всегда эффективны (чуть более, чем в половине случаев), ученые активно ищут новые — те, которые помогли бы большему числу пациентов, в особенности — с тяжелыми состояниями. Одно из возможных решений — использование психоделиков: в 2018 году FDA присвоило статус «прорывной терапии» использованию в лечении депрессии псилоцибина — активного вещества галлюциногенных грибов.

К псилоцибину (впрочем, как и к другим новым методам лечения), однако, пока что планируют прибегать только в крайних случаях — при особо тяжелых состояниях и резистентной депрессии. По крайней мере, на это указывают проводимые клинические испытания: в них псилоцибин используют для терапии депрессии и тревожного расстройства у людей с раковыми заболеваниями, а также — при терапии частых рецидивов психических расстройств.

Ученые из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса при участии Фредерика Барретта (Frederick Barrett) решили проверить, будет ли псилоцибин также эффективен при лечении пациентов с депрессивными эпизодами без сопутствующих болезней. Для этого они отобрали 24 добровольца в возрасте от 21 до 75 лет с депрессивными эпизодами: на момент начала исследования никто из них не принимал никаких препаратов.

Пациентов разделили на две группы: участникам в каждой из них необходимо было пройти две психотерапевтические сессии после приема псилоцибина: две сессии проходили с перерывом в три недели. Первая группа прошла терапию сразу же после начала исследования, а вторая группа — через восемь недель (в течение этого времени исследователи созванивались с участниками, чтобы убедиться в том, что их состояние не ухудшилось). До начала лечения, сразу после, а также через одну и три недели участники заполнили стандартизированные опросники о наличии симптомов депрессии.