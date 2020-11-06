Альянс НАТО показал Москве, как он контролирует все ее авиабазы на оккупированном Крыму

Альянс НАТО показал Москве, как он контролирует все ее авиабазы на оккупированном Крыму. Все незаконные российские военные авиабазы на полуострове находятся под контролем НАТО.

Вопреки средствам защиты, расположенным на российских военных базах на территории оккупированного Крыма, НАТО (в первую очередь США), полностью контролируют все военные аэродромы, получая данные о любых взлётах с авиабаз ВВ РФ.

Об этом свидетельствует ВИДЕО, представленное одной из стран-членов НАТО, в котором можно увидеть, что беспилотники, находящиеся у западного побережья Крыма и средства РЛС боевого корабля получают данные о взлетах российских боевых самолётов даже в то время, когда последние находятся на небольших высотах.

Видео, как сообщается, было сделано ещё в 2018 году, однако, ситуация указывает на тот факт, что военные объекты русских оккупантов на Крыме находятся под пристальным наблюдением НАТО и США. Любое движение отслеживается. У Москвы нет эффективных средств подавления слежки со стороны НАТО. По сути, российские базы на временно захваченном украинском Крыме — это помеченные для уничтожения мишени в случае любого более-менее серьезного конфликта с Альянсом.