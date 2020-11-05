Вера Брежнева опубликовала фото без ретуши и в купальнике: «Реальная я»

38-летняя Вера Брежнева не часто демонстрирует в микроблоге свои снимки без макияжа, возможно, именно поэтому последняя домашняя фотосессия привлекла такое повышенное внимание фанатов. На днях певица опубликовала в инстаграме черно-белые кадры без ретуши, на которых она предстала в купальнике и кроссовках.

Реальная я,

— подписала серию своих фото исполнительница.

Вера Брежнева

Тем не менее, предвкушая критику в свой адрес, Вера отключила возможность комментировать публикацию. Недавно певицу атаковали хейтеры, которым не понравились ее снимки без фотошопа. Однако супруга Константина Меладзе решила не обращать внимания на негатив и поблагодарила тех, кто понимает, что такое работа над собой.

Спасибо за то, что любите и принимаете меня любой. Были и другие мнения, и я решила наконец-то, что мне тоже нужно сказать свое мнение. Мое мнение: я офигенная! Простите. Поэтому позволяю себе фото нерасчесанной, без фильтров и ретуши #какоесчастьелюбитьсебя,

— писала Брежнева в одной из своих публикаций еще две недели назад.

Вера ведет отдельный блог, посвященный правильному питанию, спорту и красоте. В начале октября в интервью звезда рассказала, что может проводить в продуктовых магазинах по 3—4 часа, ведь она тщательно изучает состав всех продуктов. При росте 170 сантиметров исполнительница весит 55 килограммов, стройность она поддерживает в том числе благодаря диете. Брежнева не запивает пищу и старается контролировать размер порции — умещать в одной порции столько еды, сколько бы уместилось в двух ладонях.

Завтрак у звезды плотный: это может быть белок, каша или овощи. Ест певица не менее трех раз в день, из рациона она исключила добавленный сахар, фастфуд, сладкие газированные напитки и соусы на основе сливок. Вера уверена, что стоит только начать питаться правильно, и сразу ощутишь, как тело начнет благодарить.