В прокат выходит украинский претендент на «Оскар 2021»

Больше года прошло с того момента, когда мир впервые услышал об антиутопии Валентина Васяновича «Атлантида», и наконец эта картина выходит в украинский прокат. Фильм непростой, но важный. Бесспорно главная премьера недели. Что еще можно будет посмотреть в украинских кинотеатрах, рассказываем далее.

Атлантида

Режиссер: Валентин Васянович

В ролях: Андрей Рымарук, Людмила Билека, Василий Антоняк

Действие разворачивается в 2025 году после победы на Донбассе и возвращения под контроль Киева оккупированных территорий. На разоренной, выжженной и экологически полностью уничтоженной земле пытается выживать ветеран по имени Сергей. Вместе со своим другом Иваном он борется с посттравматическим стрессовым расстройством и однажды встречает сотрудницу гуманитарной миссии «Черный тюльпан» Катерину. Среди грязи, серости и опасности особенно остро раскрываются человеческие чувства между героями. Авторский фильм Валентина Васяновича выиграл программу «Горизонты» прошлогоднего Венецианского кинофестиваля, а в 2021 году представит Украину на «Оскаре».

Друзья на свою голову

Режиссер: Даниэль Коэн

В ролях: Венсан Кассель, Беренис Бежо, Франсуа Дамиенс, Флоренс Форести, Даниэль Коэн, Керен-Анн Цайтельбах, Оуэн Танну, Ромен Коттар, Алис Карель, Брюно Гуэри

Фрэнсис и Карин, Марк и Леа – две пары старых друзей, чьи отношения прошли через всякое. Но в один прекрасный день тихоня Леа заявляет, что написала книгу и выпускает ее в печать. И все начинает идти наперекосяк. Фрэнсис и Карин устраивают гонку на звание самого творческого в паре, а Марк начинает чувствовать себя неуверенно на фоне грандиозного успеха Леа. Переживет ли дружба четверки этот нешуточный шторм?

Жан-Поль Готье: Freak and Chic

Режиссер: Ян Леноре

В ролях: Жан-Поль Готье, Тони Маршал, Марион Котийяр, Катрин Денев

В 9 лет маленький Жан-Поль Готье увидел танцовщиц кабаре «Фоли-Бержер» и загорелся идеей о создании собственного фрик-шоу. Но судьба сделала его одним из самых влиятельных модных дизайнеров своего времени. Поэтому он стал превращать в такие шоу свои показы. Документальный фильм о кутюрье, его стиле и судьбе снимали во время подготовки, пожалуй, самого возмутительного из них – автобиографического мюзикла Fashion Freak Show, работе над которым он посвящал всего себя в течение двух лет.

Звезда Давида Черкасского

Режиссер: Сергей Волков

Давид Черкасский был одним из самых выдающихся мультипликаторов Украины. Именно ему принадлежат обожаемые несколькими поколениями «Остров сокровищ», «Доктор Айболит» и «Приключения капитана Врунгеля». Именно он умудрялся непринужденно сочетать в мультфильмах рисованные кадры с live action съемкой. В 2018 году Черкасского не стало. В память о нем режиссер Сергей Волков решил снять документальный фильм, в котором наряду с интервью и воспоминаниями присутствовали бы также анимационные вставки в стиле самого покойного мастера.

Мамочка в отрыве

Режиссер: Рууд Шуурман

В ролях: Барбара Слусен, Ян Коейман, Йелле де Йонг, Рени Фоккер, Патрик Стоф, Аллард Гирлингс

Айрис, главная героиня фильма, сразу после рождения ребенка узнает, что ее любимый мужчина уже давно изменяет ей и собирается сбежать со своей новой подружкой в Африку. Первое время Айрис страдает – жизнь оказалась к ней слишком несправедливой. А потом берет себя в руки и начинает всеми возможными путями двигаться к своей цели – стать счастливой.

Ночной патруль

Режиссер: Анн Фонтен

В ролях: Омар Си, Виржини Эфира, Грегори Гадебуа, Пейман Моаади, Аврора Брутен, Тадрина Хокинг, Нагиса Моримото

Вирджиния, Эрик и Аристид – полицейские. Все они стараются сохранить свою личную жизнь и здравый рассудок несмотря на то, что ежедневно сталкиваются с насилием. Однажды ночью они получают необычное задание: отвезти мигранта в аэропорт. По дороге туда Вирджиния узнает, что этот человек будет приговорен к смертной казни, если его депортируют в родную страну. Столкнувшись с невыносимой дилеммой, она начинает сомневаться в порученной ей и коллегам миссии. У полицейских есть всего одна ночь, чтобы решить судьбу человека.

Сборщик долгов

Режиссер: Дэвид Эйр

В ролях: Шайа ЛаБаф, Бобби Сото, Синтия Кармона, Хосе Конехо Мартин, Чейен Рэй Эрнандес, Кле Слоун, Ричард Мескита, Джордж Лопес

Крипер – сборщик долгов, который работает на местного криминального босса и выбивает для него деньги из самых опасных банд Лос-Анджелеса. Он работает вместе с напарником Дэвидом. Своими действиями они провоцируют конфликт между двумя группировками. Это не только грозит кровавой баней, но и ставит в опасность жизни самих напарников. К тому же из Мексики возвращается опасный преступник, который хочет занять свое место в преступном мире города. Его возвращение ставит под угрозу все их дело, а главное то, что теперь на кону и семья Дэвида.

Спасти панду

Режиссер: Ким Тхэ-юн

Мистер Джу – лучший агент национальной разведывательной службы. Он отправляется на спецзадание, ему предстоит заботиться о безопасности важнейшей панды в мире, но из-за несчастного случая, его подопечный исчезает, а сам Джу вдруг начинает понимать язык животных. Директор секретной службы Мин и агент Мансика подозревают, что Джу, который начал вести себя очень странно, сам виноват в ситуации и его отправляют на отдых. Мистер Джу отдыхать не намерен и сам отправляется на поиски пропавшего. Ему помогает полицейский пес Али. В самом сердце города разворачивается необычная история о взаимодействии человека и животных, которые наконец отлично друг друга понимают.

Упс! Приключения продолжаются

Режиссер: Тоби Генкель

Молодой нестриан Финни и его лучшая подруга Лия случайно упали из ковчега и попали одни в открытое море. Некоторое время они плыли вместе на плоту, но налетевший шторм разделил их. Финни находит под водой целую колонию таких же нестрианцев как и он, которые скрываются от хищников. А Лия оказывается на прекрасном острове. Если бы только вновь обретенная земля не тряслась так регулярно и с вершины ее горы не выходил дым. Смогут ли они снова встретиться и дальше дружить, как и прежде?

http://ru-mir.net/2020/11/05/v-prokat-vyihodit-ukrainskiy-pretendent-na-oskar-2021/