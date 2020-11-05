В Минске прошли массовые задержания и избиения уличных музыкантов

Силовики в Белоруссии, «разбирающиеся» с массовыми протестами, взялись за уличных музыкантов. Накануне вечером в столице была задержана группа барабанщиков «Потребуем разойтись», сказано в сообщении «Белсат».

В какой отдел милиции увезли около 10 музыкантов, которые по вечерам играли во дворах в поддержку протестующих, пока неизвестно.

Задержание проводилось на улице Тимирязева, где члены коллектива собирались на репетицию.

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Белорусы уличными акциями добиваются отставки бессменного президента Александра Лукашенко, поскольку тот, по их мнению, сфальсифицировал свою победу на выборах. Запад согласился с этой оценкой и не признал «Батьку» легитимным лидером.