В Ереване фактически признают потерю Нагорного Карабаха

В ходе совещания в бункере Центрального военного командования Армении Николу Пашиняну начальник Генштаба ВС Армении генерал-лейтенант Оник Гаспарян и его заместитель Карен Абрамян доложили, что азербайджанская армия взяла под полный контроль дорогу Туршсу-Шуша. То есть дороги Лачин-Шуша — нет.

Оник Гаспарян так же отметил, что сроки, когда азербайджанская армия возьмет под свой контроль Шуша-Ханкенди — неделя, если не будет “резкого вмешательства”. В частности речь шла о России.

Насколько эти сообщения соответствуют действительности и, в такой ли депрессивной атмосфере проходила встреча – вопрос открытый, но сам факт наличия настолько пораженческих настроений в армянской информационной среде неоспорим.