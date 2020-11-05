В Дании уничтожат 17 млн норок из-за новой опасной для человека мутации коронавируса

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о планах уничтожить все поголовье норок в стране после обнаружения мутации коронавируса, которая может быть опасна для людей. Как пишет BBC, датчане обнаружили, что новая мутация вируса ослабляет способность организма вырабатывать антитела. Это вызывает опасения, что разрабатываемые вакцины от COVID-19 могут стать неэффективными.

Новые штаммы вируса были обнаружены на норковых фермах, и по сообщениям властей Дании, им уже заразились 12 человек. «Мы несем большую ответственность перед нашим собственным населением, но с обнаруженной мутацией мы несем еще большую ответственность и за весь остальной мир», — заявила Фредериксен на пресс-конференции.

Дания является крупнейшим производителем норкового меха в мире. Уничтожить животных предстоит более чем в 1000 хозяйствах. Всего может быть уничтожено до 17 млн норок.