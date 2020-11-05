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Установлен мировой рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки

В мире установлен рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки — скончались 9763 человека. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что пандемия COVID-19 ускорилась. Например, в Греции, несмотря на введенный частичный локдаун, выявили максимальное число положительных случаев коронавируса за сутки — 2646. В США же аналогичный показатель впервые превысил 100 тысяч.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о рисках сокращения карантина после контакта с заразившимися коронавирусом. Отмечается, что сокращение продолжительности карантина с 14 до десяти или семи дней для контактировавших с носителями коронавируса, повышает риск передачи инфекции. ВОЗ рекомендует 14-дневный карантин для всех, кто поддерживал контакты с заболевшими.

5 ноября, 2020 | Tags: , | Category: Мир, Новости ﻿
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