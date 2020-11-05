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Успешно прошли испытания тяжелого турецко-украинского ударного беспилотника

4 ноября успешно прошли испытания тяжелого турецко-украинского беспилотного ударного оперативно-тактического комплекса Akinci — «Атакующий» в переводе с турецкого. Разработкой занимается совместная компания «Щит Черного моря», на стороне Украины — двигатели «Мотор Сич».

Технические характеристики: размах крыльев этого БПЛА – 20 м, длина – 12, 3 м, максимальный взлетный вес – 5,5 т, максимальная высота полета – 12 тысяч метров, максимальная скорость 463 км/ч, может находиться в небе до суток. Работает в радиусе 250 км от пункта управления.

До 2030 года Украина должна поставить 500 двигателей, сумма сделки 600 000 долларов.

5 ноября, 2020 | Category: Новости, Украина ﻿
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