«  
  »

Умерла актриса Рабинович из фильма «Назад в будущее»

Эльза Рэйвен

На 92-м году жизни умерла Эльза Рэйвен (настоящее имя Эльза Рабинович), американская актриса из фильма «Назад в будущее». Об этом сообщает Variety.

Артистка скончалась в понедельник, 2 ноября. О причинах смерти информации пока нет.

Эльза Рэйвен родилась 21 сентября 1929 года в Чарлстоне (Южная Каролина, США). Первую роль в кино она исполнила в фильме «Убийцы медового месяца» Леонарда Кастла. Среди небольших, но запоминающихся ролей Рэйвен — женщина, выступающая за сохранение башни с часами в фильме Роберта Земекиса «Назад в будущее», и миссис Таунсенд, риэлтор в картине «Ужас Амитивилля» Стюарта Розенберга.

Актриса также появлялась в разных проектах на телевидении. Знакома зрителям по ситкому «Аминь» и сериалам «Умник», «Скорая помощь», «Принц из Беверли-Хиллз» и «Команда А». Была членом американской академии кинематографических искусств и наук.

5 ноября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  