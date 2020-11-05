Умерла актриса Рабинович из фильма «Назад в будущее»

На 92-м году жизни умерла Эльза Рэйвен (настоящее имя Эльза Рабинович), американская актриса из фильма «Назад в будущее». Об этом сообщает Variety.

Артистка скончалась в понедельник, 2 ноября. О причинах смерти информации пока нет.

Эльза Рэйвен родилась 21 сентября 1929 года в Чарлстоне (Южная Каролина, США). Первую роль в кино она исполнила в фильме «Убийцы медового месяца» Леонарда Кастла. Среди небольших, но запоминающихся ролей Рэйвен — женщина, выступающая за сохранение башни с часами в фильме Роберта Земекиса «Назад в будущее», и миссис Таунсенд, риэлтор в картине «Ужас Амитивилля» Стюарта Розенберга.

Актриса также появлялась в разных проектах на телевидении. Знакома зрителям по ситкому «Аминь» и сериалам «Умник», «Скорая помощь», «Принц из Беверли-Хиллз» и «Команда А». Была членом американской академии кинематографических искусств и наук.