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Ученые назвали еще один симптом коронавируса у пациентов с легкой формой болезни

Заложенность ушей является очень распространенным симптомом COVID-19, с этим сталкивается каждый пятый заболевший, в том числе в легкой форме. Данные исследования, проведенного турецкими учеными, озвучила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает РИА «Новости».

По ее словам, это действительно не такой уж редкий симптом коронавируса.

Во время исследования были проанализированы данные о состоянии 172 пациентов с подтвержденным диагнозом и у 31 человека из них (почти каждый пятый) отмечалась заложенность ушей. Около 12% пациентов с легкой формой отмечали присутствие симптома.

Пшеничная отметила, что заложенность ушей часто встречается и при ОРВИ, и если она не проходит несколько дней, а также сопровождается болью в ухе, следует обязательно обратиться к врачу.

5 ноября, 2020 | Tags: | Category: Наука, Новости ﻿
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