Ученые — деревья-гиганты пожирают углерод

Исследователи изучили деревья большого диаметра (> 53,3 см) на землях национальных лесов в штатах Орегон и Вашингтон. Они обнаружили, что, несмотря на то, что на их долю приходится всего 3% от общего количества деревьев на изучаемых участках, именно они хранят 42% общего надземного углерода в этих лесных экосистемах.

Это исследование является одним из первых в своем роде, которое акцентирует внимание властей на необходимость сохранения деревьев большого диаметра и их важной роли в поглощении углерода.

Большие деревья составляют небольшую часть деревьев в лесу, но они играют исключительно важную роль для всего лесного сообщества. на замену множества уникальных функций, которые они выполняют, потребуются сотни лет. доктор Дэвид Милдрекслер, старший автор исследования

Чтобы изучить взаимосвязь между диаметром дерева и надземным накоплением углерода в лесах, исследователи использовали уравнения для конкретных видов, чтобы связать диаметр и высоту дерева с надземной биомассой в стволе и ветвях. Они также изучили, какая доля крупных деревьев составляет от общей площади леса и к чему приведет их вырубка.

Кстати, также исследование показало, что деревья диаметром > 76,2 см составляют лишь 0,6% от общего числа стволов, но именно на них приходится больше 16% углерода в надземной биомассе исследованных лесов. Стоит отметить, что по мере роста, деревья-гиганты накапливают все больше углерода. Их бережное сохранение поможет в проблеме изменения климата, уверены ученые.