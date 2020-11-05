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Туристы смогут погрузиться к месту затопления «Титаника» за $125 тысяч

Предприниматель из США Стоктон Раш планирует начать в следующем году продажу подводных туров для желающих увидеть лежащий на глубине пароход «Титаник».

Туристы смогут погрузиться на более чем 3 тыс. м на частной подлодке. За раз субмарина, кроме капитана и ученого-океанолога сможет взять на борт троих экскурсантов.

Путешествие длиной шесть-восемь часов будет дорогостоящим — записавшимся на экскурсию придется выложить по $125 тыс., пишет издание Irish Central.

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Считавшийся непотопляемым гигантский океанский лайнер «Титаник» совершил первый и последний рейс в 1912 году. Пароход отправился в путь через Северную Атлантику с дрейфующими льдами. В 23:40 14 апреля «Титаник» столкнулся с айсбергом, через два с половиной часа все было кончено — судно пошло ко дну. Жертвами катастрофы стали 1513 человек из 2224 находившихся на борту.

5 ноября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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