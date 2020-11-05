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Театры, музеи — закрыть, школьников — на удаленку: в Польше и Литве ужесточают карантин

В Польше и Литве ужесточают ограничения в связи с коронавирусом.

Как сообщается на сайте польского правительства, в стране закроют все культурные учреждения, в том числе театры, музеи, кинотеатры, а школьников переведут на удаленку. Ограничения начнут действовать с 7 ноября и продлятся до 29 ноября.

В Литве тоже закроют кафе и рестораны, спортивные и развлекательные центры, а отелям запретят принимать туристов, за исключением случаев служебных поездок. Магазины, торговые центры и рынки смогут продолжать работу, однако они будут должны обеспечивать не менее 10 кв. м площади на одного покупателя. В стране на три недели вводится всеобщий карантин, сообщила национальная Госкомиссия по чрезвычайным ситуациям.

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По последним данным, в Польше выявили 439 тыс. зараженных коронавирусом, умерли более 6,5 тыс. В Литве инфицированных уже более 18 тыс., умерших — свыше 182. В мире, по последним данным, более 48 млн зараженных, скончались более 1,2 млн человек.

5 ноября, 2020 | Tags: | Category: Мир, Новости ﻿
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