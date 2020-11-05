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Шарлиз Терон, Дженнифер Лопес, Джиджи Хадид и другие звезды приняли участие в голосовании на президентских выборах в США

3 ноября в США состоялись президентские выборы. Вопреки ожиданиям, имени нового президента страны мы пока так и не услышали — кандидаты Джо Байден и Дональд Трамп идут рука об руку, а подсчет голосов пока затягивается. В лучшем случае имя победителя объявят завтра. Впрочем, действующий президент страны Дональд Трамп уже заявил, что победу на выборах одержал он, и выступил с требованием прекратить подсчет голосов. Джо Байден пока куда осторожнее в высказываниях, но тем не менее уступать оппоненту не собирается и уже запустил сайт о подготовке передачи власти от Дональда Трампа.

На этот раз рекордное число американцев проголосовало досрочно. Так поступили и многие знаменитости, которые отправляли бюллетени по почте и с гордостью рассказывали об этом в соцсетях, призывая всех американцев тоже исполнить свой гражданский долг. Некоторые из звезд привлекали внимание к голосованию всеми возможными способами: иногда в дело даже шли танцы и песни.

В общем, как это было, смотрите в нашей фото- и видеоподборке.

Шарлиз Терон 

Шарлиз Терон

Дженнифер Лопес 

Дженнифер Лопес

Дженна Дьюэнн с дочерью 

Дженна Дьюэнн с дочерью

Мэрайя Кэри 

Мэрайя Кэри

Хиллари Клинтон 

Хиллари Клинтон

Деми Ловато 

Деми Ловато

Бри Ларсон 

Бри Ларсон

Карли Клосс 

Карли Клосс

Селена Гомес 

Селена Гомес

Натали Портман 

Натали Портман

Джессика Альба и Кэш Уоррен 

Джессика Альба и Кэш Уоррен

Деми Мур 

Деми Мур

Джулия Робертс 

Джулия Робертс

Джиджи Хадид 

Джиджи Хадид

Иоланда и Белла Хадид 

Иоланда и Белла Хадид

Лора Дерн 

Лора Дерн

Сальма Хайек 

Сальма Хайек

Коби Смолдерс 

Коби Смолдерс

Бизи Филиппс 

Бизи Филиппс

Холли Берри 

Холли Берри

5 ноября, 2020 | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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