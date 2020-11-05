Шарлиз Терон, Дженнифер Лопес, Джиджи Хадид и другие звезды приняли участие в голосовании на президентских выборах в США

3 ноября в США состоялись президентские выборы. Вопреки ожиданиям, имени нового президента страны мы пока так и не услышали — кандидаты Джо Байден и Дональд Трамп идут рука об руку, а подсчет голосов пока затягивается. В лучшем случае имя победителя объявят завтра. Впрочем, действующий президент страны Дональд Трамп уже заявил, что победу на выборах одержал он, и выступил с требованием прекратить подсчет голосов. Джо Байден пока куда осторожнее в высказываниях, но тем не менее уступать оппоненту не собирается и уже запустил сайт о подготовке передачи власти от Дональда Трампа.

На этот раз рекордное число американцев проголосовало досрочно. Так поступили и многие знаменитости, которые отправляли бюллетени по почте и с гордостью рассказывали об этом в соцсетях, призывая всех американцев тоже исполнить свой гражданский долг. Некоторые из звезд привлекали внимание к голосованию всеми возможными способами: иногда в дело даже шли танцы и песни.

В общем, как это было, смотрите в нашей фото- и видеоподборке.

Шарлиз Терон

Дженнифер Лопес

Дженна Дьюэнн с дочерью

Мэрайя Кэри

Хиллари Клинтон

Деми Ловато

Бри Ларсон

Карли Клосс

Селена Гомес

Натали Портман

Джессика Альба и Кэш Уоррен

Деми Мур

Джулия Робертс

Джиджи Хадид

Иоланда и Белла Хадид

Лора Дерн

Сальма Хайек

Коби Смолдерс

Бизи Филиппс

Холли Берри