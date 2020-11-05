Подросток раскрыл убийство 30-летней давности через интернет

Американец Тодд Метьюз (Todd Matthews) рассказал, как в подростковом возрасте раскрыл давнее преступление, связанное с убийством неизвестной девушки. В сюжете для Vice он сообщил, как ему в этом помог интернет.

Метьюз впервые услышал историю об убийстве девушки в 17-летнем возрасте: ее нашли мертвой и завернутой в палатку в 1960-х годах. Полицейские не смогли установить личность жертвы, поэтому на ее могиле установили надгробие с надписью «Девушка из палатки».

Когда он был подростком, его так заинтриговало это преступление, что Метьюз решил провести собственное расследование. Сначала он просматривал газетные статьи и общался со своим будущим тестем — как оказалось, именно он первым обнаружил тело девушки на обочине. Однако расследование продвигалось с трудом, пока в 1997 году Метьюз не создал сайт в интернете, где публиковал всю известную информацию. Это произошло примерно через 30 лет после убийства.

В какой-то момент онлайн-детектив наткнулся на запись женщины, которая искала свою пропавшую сестру: последний раз ее видели в 1967 году неподалеку от того места, где жил Метьюз. Тогда он понял, что разгадка близка. В 1997 году тело эксгумировали, и полиция подтвердила, что «девушка из палатки» действительно являлась пропавшей без вести родственницей автора письма.