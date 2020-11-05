Первый звездолет Земли отозвался на команды из межзвездного пространства

70-метровая антенна Сети дальней космической связи NASA, расположенная в Австралии, вернулась в строй после модернизации. Это означает, что у специалистов вновь появилась возможность общаться с автоматическим аппаратом «Вояджер-2», отправляя ему команды при помощи антенны, сообщается на сайте NASA. Негласно «Вояджер-2» называют «первым земным звездолетом», поскольку на сегодня это единственный аппарат, который летит в межзвездном пространстве за пределами притяжения солнечной системы и подает сигналы.

Сеть дальней космической связи NASA используется как для наблюдений в радиодиапазоне, так и для поддержки связи с автоматическими аппаратами и марсоходами, исследующими Солнечную систему. Ее основные антенны находятся в трех комплексах, расположенных в Канберре, Мадриде и Калифорнии. В марте 2020 года начались ремонтные работы на 70-метровой антенне DSS 43 в Канберре, входящей в состав сети и использующейся уже 48 лет, что привело к ограничению работы сети. В частности, специалисты на долгое время лишились возможности отправлять команды космическому аппарату «Вояджер-2», который находится ниже плоскости эклиптики и доступен только для телескопов в южном полушарии планеты, но принимать с него данные все еще было можно.

Работы над антенной были завершены за восемь месяцев и 29 октября 2020 года модернизированная антенна в тестовом режиме отправила «Вояджеру-2» несколько команд. Через 34 часа 48 минут аппарат передал сигнал, подтверждающий, что он принял команды с Земли и выполнил их, а также, что все системы работают в штатном режиме. Ожидается, что в феврале 2021 года антенна будет поддерживать связь между марсоходом «Персеверанс», который сейчас летит к Красной планете, и Землей.

На сегодняшний день продолжительность полета «Вояджера-2» составляет более 43 лет, аппарат находится на расстоянии 125,65 астрономических единиц от Земли и считается первым по удаленности от нашей планеты рукотворным объектом.