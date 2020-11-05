Парламент Германии отказался признать итоги выборов в Белоруссии

Парламент Германии принял резолюцию, в которой отказался признать результаты президентских выборов в Белоруссии.

В документе, опубликованном на сайте Бундестага, говорится, что голосование 9 августа «не было справедливым и честным». По мнению немецких депутатов, президент Александр Лукашенко победил за счет «массовых фальсификаций» при помощи «лояльной избирательной комиссии», а перед этим арестовал своих конкурентов. Все это лишает его легитимности, решили депутаты.

Кроме того, в резолюции содержится осуждение силового подавления мирных протестов в Белоруссии, насилия против демонстрантов, применения к ним спецсредств и арестов лидеров оппозиции.

Отмечается, что за принятие резолюции проголосовали правящий блок ХДС/ХСС, фракции СДПГ (Социал-демократическая партия Германии), союз «90/Зеленые», СвДП (Свободная демократическая партия). Фракция АдГ («Альтернатива для Германии») проголосовала против документа, фракция «Левые» воздержалась.