ООН приняла резолюцию, что Храмовая гора — никакая не Храмовая гора, а Харам аш-Шариф



К сожалению, это далеко не первая антиизраильская резолюция.

Вчера, 4 ноября, комитет Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций принял резолюцию, в которой Храмовая гора в Иерусалиме упоминается исключительно по мусульманскому названию Харам аш-Шариф Об этом, ссылаясь на неправительственную организацию UN Watch, сообщает 7 канал.

Резолюция о Храмовой горе была одной из семи, принятых Генеральной Ассамблеей, которые выделяют или осуждают Израиль..

Один из других текстов, одобренных в среду, осуждает Израиль за «репрессивные меры» против сирийских граждан на Голанских высотах, другой продлевает мандат Агентства ООН по оказанию помощи и организации работ (БАПОР), еще одна продлевает мандат специального комитета ООН по расследованию действий Израиля, нарушающих права человека в отношении палестинского народа и арабского населения на оккупированных территориях.

Посол Израиля в Организации Объединенных Наций Гилад Эрдан представил аргументы против антиизраильских резолюций, назвав их устаревшими и утверждая, что они лишь увековечивают давний израильско-палестинский конфликт.

В своем выступлении Эрдан подчеркнул, почему ООН постоянно не удается разрешить конфликт.

«Одна из главных причин неспособности ООН положить конец конфликту — это постоянная поддержка БАПОР», — сказал он.

«Проще говоря, само существование БАПОР делает израильско-палестинский конфликт неразрешимым».

Эрдан указал, как БАПОР использует свои школы для распространения ненависти и антисемитизма, подстрекая палестинских детей к насилию, пропагандируя терроризм и ставя под сомнение право Израиля на существование.

Посол Израиля также раскритиковал отказ ООН назвать самое святое место иудаизма Храмовой горой, заявив, что использование только исламского названия священной эспланады было «дерзкой попыткой переписать историю» и стереть многовековую еврейскую связь с Иерусалимом.

«Как министр общественной безопасности я обеспечил доступ всех религий к святым местам Иерусалима», — сказал Эрдан.

«В течение моего срока количество евреев, посещающих Храмовую гору каждый год, увеличилось более чем в три раза. Никакая принятая здесь резолюция не остановит этот процесс. Никакая принятая здесь резолюция не изменит вечной связи между еврейским народом и самым святым местом нашей веры — Храмовой горой».

Эрдан подтолкнул членов комитета пересмотреть свою слепую поддержку этих ежегодных резолюций.

«Поддерживая эти резолюции, вы не только тратите ресурсы ООН, но и саботируете любые изменения будущего мира», — подчеркнул он.

Миссия Израиля при ООН отметила, что ежегодно Генеральная Ассамблея принимает пакет из около 20 антиизраильских резолюций, включая продление мандата предвзятых палестинских комитетов. Израиль рассматривает это как часть дипломатических усилий, предпринятых палестинцами по подрыву его легитимности.

Предвзятое отношение ООН к Израилю хорошо задокументировано. Три года назад ЮНЕСКО одобрил серию резолюций, отрицающих связь евреев с Иерусалимом.

Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун несколько раз признавал антиизраильскую предвзятость ООН, впервые во время сессии 2013 года с израильскими студентами.

Незадолго до того, как он ушел со своей должности в 2016 году, он признал, что у ООН есть «непропорционально большое количество резолюций, докладов и конференций, критикующих Израиль» и что «во многих случаях, вместо того, чтобы помогать делу, эта реальность препятствовала способности ООН, чтобы эффективно выполнять свою роль».

https://cursorinfo.co.il/all-news/oon-obyazala-svoej-rezolyutsiej-imenovat-hramovuyu-goru-musulmanskim-nazvaniem/