Нефть — Brent остается выше $40,5 за баррель

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов опускаются после существенного скачка по итогам предыдущей сессии на данных о падении запасов в США, при этом заболеваемость COVID-19 в мире продолжает расти.

По состоянию на 8:38 январские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подешевели на $0,6 к закрытию предыдущей сессии до $40,63 за баррель, декабрьские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на $0,56 до $38,59 за баррель, сообщает «Финмаркет».

Как отмечает аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, вчерашние «торги по нефти завершились ростом». «Баррель Brent подорожал на 2,74% до $41,19. Со 2 ноября цена повысилась на 13,5%. Нефтетрейдеры пока игнорируют то, что (кандидату-демократу Джозефу) Байдену осталось шесть голосов, чтобы стать президентом США. Они больше опираются на ожидания, что организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзники во главе с Россией, откажутся от повышения добычи нефти с января 2021 года», — говорится в обзоре эксперта.

В четверг, по его словам, «на рынке наблюдается коррекция после трехдневного роста». «Участники рынка ждут итогов президентских выборов в США. Покупателям желательно пройти сопротивление $41,80 до выходных, а то от продавцов можно опять ожидать агрессивных продаж», — не исключает Антонов.

Напомним также, что с начала нынешнего года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото». Негативная ситуация была вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ (официально с 1 апреля, но фактически после безрезультатных переговоров стран-нефтепроизводителей на встрече 6 марта в Вене).

Тем не менее, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, участниками которой стали 23 государства. Соглашение будет действовать два года — с 1 мая 2020-го до 1 мая 2022-го. В мае–июне текущего года сокращение добычи составило 9,7 млн баррелей в сутки (от уровня октября 2018 года). Новая сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Однако в целом она не перекрыла объемов снижения мирового спроса, к тому же на рынке скопились огромные запасы сырья.

На встрече 6 июня страны-участницы ОПЕК+ продлили на месяц — до конца июля — срок действия соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

15 июля участники совещания министерского мониторингового комитета (JMMC), в который входят представители стран — участниц соглашения ОПЕК+, согласовали смягчение с 1 августа ограничений на добычу нефти (примерно на 2 млн баррелей в сутки), — добывавшийся до введения ограничений объем будет сокращен уже не на 9,7 млн, а только на 7,7 млн баррелей в сутки и до текущего конца года, а далее — на 5,8 млн до конца апреля 2022 года.