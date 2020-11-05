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Млечный Путь передает странные радиосигналы — исследователи

Млечный Путь передает странные радиосигналы, которые нетипичны для большинства объектов и больше соответствуют редкому явлению в астрофизике, создающему гигантское магнитное поле.
Ученые Калифорнийского института технологии впервые обнаружили радиоволны в нашей галактике

Об этом сообщает Science Alert .

По словам астрофизика Кристофера Боченека, всего звук продолжался около одной милисекунди. Он также добавил, что энергия этих радиоволн была похожа на энергию, которая вне галактики.

Источник происхождения этих радиоволн — галактический магнитар под названием SGR 1935 + 2154.

Ученые подозревали, что источником радиоволн являются магнитары (молодые нейтронные звезды, которые являются наиболее магнитными объектами во Вселенной). Однако именно это открытие впервые стало доказательством того, что удалось проследить сигнал обратно в магнитар.

5 ноября, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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