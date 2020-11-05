Медики назвали шесть признаков нездоровой печени

Медики рассказали, как можно определить, что печень не в порядке и нуждается в лечении. Эксперты перечислили шесть явных признаков, пишет Change.

Самый распространенный симптом — хроническая усталость. По словам медиков, токсины нарушают метаболизм мышц, и человек начинает чувствовать сильную боль и физическую усталость, которая со временем может уступить место капризности, депрессии и вспышкам гнева.

Кроме того, больная печень начинает накапливать аллергены. Мозг, реагируя, производит излишний гистамин, и это вещество накапливается в организме, вызывая зуд и головную боль. Токсины, которые копятся в печени, нарушают гормональный баланс, провоцируя высыпания на коже — акне, прыщи.

О проблемах могут сигнализировать и повышенная потливость, а также неприятный запах тела. Ученые объясняют: печень — массивный орган, который может легко передать свою температуру всему телу, что станет причиной излишнего потоотделения.

Еще один тревожный признак — это увеличение веса, к которому приводит склонность организма накапливать токсины в жировых клетках при неправильной работе печени.

При наличие данных симтомов специалисты советуют не медлить с визитом к врачу.