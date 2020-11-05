Кейт Бекинсейл продемонстрировала роскошную фигуру

Популярная актриса Кейт Бекинсейл на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальное фото.

На кадре артистка позирует в коротком черном топе и белых джинсах с низкой посадкой. Открытый наряд демонстрирует прекрасную физическую форму знаменитости.

Таким способом Кейт решила обратить на себя внимание, чтобы напомнить подписчикам об участии в выборах президента США.

Также Бекинсейл призналась, что не может принимать участие в голосовании, так как является гражданкой Великобритании: «Я не могу участвовать в выборах, потому что я гражданка Великобритании.

Но я могу надеть этот топ и призвать к голосованию вас».

Поклонники восхитились роскошной фигурой актрисы, и рассыпались в комплиментах: «Почему ты не стареешь?» «Боже, какая ты красавица». «В чем твой секрет? Ты как Дориан Грей?» «Молодец, Кейт! С тобой голосование кажется очень сексуальным».