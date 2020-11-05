Ирма Витовская рассказала о съемках за границей и своих комедийных ролях

Знаменитая актриса Ирма Витовская предстанет в итальянско-украинской комедии «Коза Ностра». В сети она прокомментировала съемки за рубежом и поделилась мнениями относительно ролей в комедиях, которые ей часто предлагают.

Соответствующее сообщение Ирма Витовская опубликовала в фейсбуке. По ее словам, режиссер нового фильма был в восторге от того, настолько убедительно актриса предстает в драматических кадрах.

Это же надо было поехать в другую часть Европы, чтобы услышать там от режиссера: «ты прекрасно справляешься в комедии, но я больше всего люблю тебя в драматических твоих сценах… И как ты быстро и чувственно в них заходишь». Что могу сказать… наконец, – написала Ирма Витовская.

Актриса решила не писать, кому принадлежат эти слова и в каком проекте она покажет как драматические, так и смешные эпизоды. Однако предполагаем, что речь идет об итальянско-украинском фильме «Коза Ностра», который в середине сентября снимали в Карпатах, после чего съемочная группа отправилась в Рим и на Сицилию.

После публикации Ирма Витовская решила дополнить свое мнение, чтобы «внести ясность и никого не обидеть». Актриса призналась, что хочет интересных драматических проектов, а сразу получила несколько предложений сыграть в комедиях.

«И тут сразу пришло пару предложений из «Неньки» о комедии. И это значит: «Что опять?» А можно немножко драмы? Или трагедий? А комедию на год притормозить? Давайте не жить стереотипами, правда ведь? И организм актерский порой хочет что-то наболевшее выразить … потому что я знаю много трагедий, когда становятся заложниками жанра и потом уже нет возврата», – написала Ирам Витовская.

Кроме этого, актриса прокомментировала кинопробы и распределение ролей, чтобы люди, не причастные к киноиндустрии, поняли несколько нюансов этой работы. По словам Ирмы Витовской, решение режиссеров зависит не от популярности звезды, а от того, кто ближе к персонажу.

«У актеров есть провалы, взлеты и все это зависит от материала команды и режиссера. И чтобы все вместе совпало! Хороший актер должен сыграть даже телефонную книгу. Точка. И когда на пробах или в распределении ты пролетаешь или выигрываешь, то это не потому, что лучше или хуже, а потому, что ближе к этой конкретной истории», – добавила она.

Самые известные роли Ирмы Витовской

За годы работы Ирма Витовская сыграла десятки успешных ролей как в кино так и в театре. Среди самых популярных лент, в которых можно увидеть актрису:

«Мои мысли тихие»

«Врата»

«Тайный дневник Симона Петлюры»

«Сказка старого мельника»

«Две матери»

«Последний москаль»

«Бабочки»

«Трубач»

«Загадай желание»

«Папа напрокат» и др.

Ирма Витовская давно покорила зрителей и критиков своей игрой. Актриса является лауреаткой отечественных премий – «Золотая дзыга», «Киноколо», «Телетриумф», «Киевская пектораль», Одесского кинофестиваля и др.