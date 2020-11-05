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Ирина Шейк восхитила фанатов фото в бикини на золоте

Ирина Шейк восхитила фанатов фото в бикини

Известная топ-модель продемонстрировала идеальную фигуру, снявшись в пикантном купальнике для рекламы люксового итальянского бренда.

Cупермодель Ирина Шейк очаровала своих поклонников откровенным снимком, сделанным для модного дома Versace. На фото знаменитость позирует на диване в бикини и туфлях на шпильках. Снимок Ирина выложила в своем Instagram.

34-летняя манекенщица запечатлена в откровенном купальном костюме, шелковом халате и в остроносых туфлях на высоких каблуках.

Она полулежит на диване. Кадр сделан сверху.

Поклонники не остались равнодушны к «горячему» снимку. Публикация получила свыше 463 тысяч лайков и более двух тысяч комментариев.

5 ноября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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