Ирина Шейк восхитила фанатов фото в бикини на золоте

Известная топ-модель продемонстрировала идеальную фигуру, снявшись в пикантном купальнике для рекламы люксового итальянского бренда.

Cупермодель Ирина Шейк очаровала своих поклонников откровенным снимком, сделанным для модного дома Versace. На фото знаменитость позирует на диване в бикини и туфлях на шпильках. Снимок Ирина выложила в своем Instagram.

34-летняя манекенщица запечатлена в откровенном купальном костюме, шелковом халате и в остроносых туфлях на высоких каблуках.

Она полулежит на диване. Кадр сделан сверху.

Поклонники не остались равнодушны к «горячему» снимку. Публикация получила свыше 463 тысяч лайков и более двух тысяч комментариев.