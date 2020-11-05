Инсайдер поделился подробностями свадьбы Скарлетт Йоханссон и Колина Жоста

Недавно 35-летняя актриса Скарлетт Йоханссон вышла замуж за 38-летнего сценариста Колина Жоста. Церемония была тайной и прошла в доме голливудской звезды, который она приобрела в 2018 году за четыре миллиона долларов, в пригороде Нью-Йорка. Как рассказал инсайдер, подготовка к торжеству у пары заняла совсем немного времени.

Они спланировали свою свадьбу всего за несколько недель. На ней присутствовали только их близкие друзья и родственники,

— рассказал он.

В доме актрисы, построенном в 1953 году, есть просторный задний двор с кирпичным патио и прекрасным видом на реку Гудзон, а также большой бассейн и маленький коттедж, который отлично подошел для приема.

Не став предавать огласке свою свадьбу, Скарлетт и Колин сообщили о ней постфактум в инстаграм-аккаунте благотворительной организации Meals on Wheels, которая борется с голодом и которую они поддерживают. В сообщении говорилось, что главным свадебным желанием пары было помочь изменить положение уязвимых пожилых людей в это трудное время, поддержав эту организацию.

Источник добавил, что влюбленные изначально и хотели провести тихую и частную церемонию с самыми близкими.

И им это удалось,

— отметил он.

Для Скарлетт Йоханссон этот брак стал третьим. От второго супруга Ромена Дориака у нее есть шестилетняя дочь Роуз. А вот Жост женился впервые.

До свадьбы пара встречалась три года. Предложение возлюбленной Колин сделал в мае прошлого года.