Индия принимает на вооружение ядерную ракету для подводных лодок

Индия принимает на вооружение ядерную ракету для подводных лодок. Еще 31 марта 2016 года индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO, Defence Research and Development Organization) произвела тестовый запуск ракеты типа К-4 собственного производства. Секретные испытания прошли в Бенгальском заливе — пуск был осуществлён с затопленной платформы. Пусковая установка располагалась на глубине 9 м и имитировала запуск ракеты с подводной лодки. В ходе испытаний ракета преодолела 3500 км и «с высокой точностью поразила мишень». В DRDO не раскрывают подробностей о тестовом запуске и не называют точной даты испытаний, однако ранее индийские СМИ сообщали о планах военных провести испытания «секретной» ракеты 7–8 марта. Данный запуск К-4 стал вторыми её испытаниями. Впервые ракету испытали в марте 2014 года и тогда боеголовка поразила цель с расстояния 3000 км. В планах DRDO – проведение ещё нескольких испытательных пусков, после чего ракеты смогут поступить на вооружение индийской армии …

Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) Индии в конце 2010 года начала подготовку к испытанию баллистической ракеты подводных лодок. Минобороны Индии планирует принять на вооружение подводных лодок три модели ракет K-серии: K-15 – с дальностью полёта порядка 700 км; К-4 – с дальностью 3500 км и К-5 – с дальностью 5000 км. Все они являются разработкой DRDO. K-4, разработанная базе сухопутной Agni-III, будет оснащаться боевой частью массой 2-2,5 тонны и сможет поражать цели на расстоянии до 3,5 тысячи километров. Предполагается, что ракета будет оснащаться ядерными боеголовками мощностью 200-250 килотонн и будет меньше наземной Agni-III. Баллистическая ракета К-4 имеет данные: длина – 12 м; вес – 17 т; ракета может нести ядерную боеголовку весом до 2 т и использует твёрдое топливо.К-4 использует навигационную систему Ringer с инерционным лазерным гироскопом.

Дальность стрельбы, км — 3500

Боевое оснащение:

— боевой блок с ядерным зарядом

— вес, т 2,0

Система управления инерциальная

Длина, м 12,0

Диаметр, м 1,3

Стартовый вес, т 17

Топливо твердое

P.S. Индия к началу 2020 года начала разработать новую баллистическую ракету К-5, запускаемую с подводных лодок (БРПЛ). Это стало возможным после испытаний 19 января 2020 г. баллистической ракеты средней дальности подводных лодок К-4. Ракета К-5 разрабатывается Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) для подводных лодок индийских стратегических сил. Ей будут вооружены перспективные варианты подводной лодки класса Arihant ВМС Индии. Ожидается, что новая баллистическая ракета К-5, стартующая с подводной лодки, будет иметь дальность стрельбы от 5000 до 6000 км, что соответствует дальности действия современной межконтинентальной баллистической ракеты Agni V наземного базирования. Эта МБР так же разработана DRDO Индии По имеющимся сведениям, К-5 будет способна нести четыре боевых блока индивидуального наведения типа MIRV массой по 500 кг каждый. При постановке на вооружение БРПЛ К-5, Индия сможет заявить, что она создала полноценную ядерную триаду, имеющую воздушную, наземную и морскую компоненты.

Дальность стрельбы, км 5000 – 6000

Боевое оснащение:

— тип РГЧ ИН (MIRV)

— число боевых блоков 4

— вес боевого блока, кг 500

Тип двигателей РДТТ