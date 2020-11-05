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Хоррор «Дитя тьмы» получит приквел

Хоррор "Дитя тьмы" получит приквел

«Первое убийство». Подробности сюжета держатся в секрете, но известно, что Изабель Фурман, сыгравшая главную роль в оригинале, появится и в приквеле. Режиссером выступит Уильям Брент Белл, известный по хоррорам «Одержимая» и «Кукла».

Напомним, в первом фильме Фурман сыграла девочку Эстер, сиротку из Восточной Европы, которую удочеряет американская семья, потерявшая родного ребенка. В итоге девочка, как нетрудно догадаться, оказывается адским созданием.

Приквел должен выйти уже в следующем году, но точная дата пока не называется.

5 ноября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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