Хоррор «Дитя тьмы» получит приквел

«Первое убийство». Подробности сюжета держатся в секрете, но известно, что Изабель Фурман, сыгравшая главную роль в оригинале, появится и в приквеле. Режиссером выступит Уильям Брент Белл, известный по хоррорам «Одержимая» и «Кукла».

Напомним, в первом фильме Фурман сыграла девочку Эстер, сиротку из Восточной Европы, которую удочеряет американская семья, потерявшая родного ребенка. В итоге девочка, как нетрудно догадаться, оказывается адским созданием.

Приквел должен выйти уже в следующем году, но точная дата пока не называется.