Евросоюз усилит контроль на шенгенских границах из-за терактов

Евросоюз (ЕС) усилит контроль на шенгенских границах на фоне последних терактов. Об этом в четверг, 5 ноября, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Его слова приводит Reuters.

Выступая во время своего посещения границы с Испанией, президент республики сказал, что усиление контроля будет нацелено на нелегальную иммиграцию на фоне «растущей террористической угрозы».

Макрон также отметил, что Франция усилит пограничный контроль, удвоив численность полиции до 4 800 человек.

Теракты в Европе начались после того, как 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 18-летний чеченец Абдулах Анзоров убил и обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати. Перед этим педагог показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда во время урока о свободе слова.